TOHOH Tiktokker Loositädi kogub allkirju samasooliste kooselu lõpetamiseks: vikerkaar on ka ära solgitud nende pärast

Mõnda aega tagasi suure tähelepanu alla sattunud tiktokker Loositädi, kodanikunimega Hanna-Liisa Kalinina, ei räägi asju suusoojaks ning kogub allkirju, et lõpetataks samasooliste kooselu. Tähelepanuväärne on see, et naise enda sugulane on ka homoseksuaalne. «Teen endast kõik, et saada kokku 1000 allkirja, sest siis läheb asi riigikokku arutlusele,» sõnab tulihingeline tiktokker Elu24-le.