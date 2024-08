Mai lõpus avaldasid jalgpallikohtunik ja sisulooja Anni Rahula ning tema muusikust abikaasa Tomi Rahula , et nende perre sünnib peagi kolmas laps.

Juuni lõpus tähistas paar 11. pulma-aastapäeva. «Mõelda, mida me oleme saavutanud. Kui palju seal juures pisikesi armsaid ja õnnelike hetki kogunud. Millised inimesed enda ümber leidnud. Kuidas meil on imelised kaks last ja üks beebi veel lisandumas... vinge!» kirjutas Anni enda sotsiaalmeedias.