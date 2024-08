«Silmad kipitavad, pea käib ringi, raske on hingata.» Põhjatallinlased elavad aastaid haisu käes, kuid abi ei paista kusagilt

Põhja-Tallinnas on juba aastaid levinud haisuprobleem, mis sunnib elanikke ikka ja jälle selle üle kurtma ja abi otsima. Haisu dokumenteerimiseks on loodud tegelikult suisa eraldi Facebooki grupp «Põhja-Tallinn haiseb», millega on liitunud üle 400 inimese.