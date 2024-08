ENDISED ÄRIPARTNERID TÜLIS Juuratudeng Brigitte Susanne Hunt: kaeban kohtusse kõik, kes minu õigusi rikuvad

26-aastane terapeut Laura Valk ja 28-aastane skandaalitar Brigitte Susanne Hunt on tülli pööranud. Draamast võttis sõna 4. augustil ka kurikuulus blogija Mallu Mariann Treimann, kes on südameasjaks võtnud lahata enda tasulises blogis teiste inimeste tülisi. «Te võite ise pakkuda, kes näiteks enda vestlusõhtu kaasjuhile raha ära ei maksnud. Take a wild guess (tee üks julge pakkumine – toim)! Ma annan vihje, et ta on hästi peenike, rikas, seksikas, tuntud, kaine ja hea inimene,» kirjutab Treimann enda blogipostituse avapildil.