BSH väljaöeldu tõttu haiget saanud Krislin Kuuskemaa: oleme täna suhelnud ja ta soovib leppida

Kas Malluka ülestõmmatud skandaal põhjustas Brigitte Susanne Hundi ja Krislin Kuuskemaa sõpruses mõra? Nimelt väitis Mallukas, et Brigitte soovide järgi on tema ja Krislini koostööl lõpp. «Lahendame olukordi viisakate inimestena. Oleme suhelnud ja ta soovib leppida, aga ma soovin, et mitte midagi ei tehtaks emotsiooni pealt,» sõnab Kuuskemaa, kes sai enda sõnul väga haiget.