Väidetavalt nähti Windsori lossis Elizabeth II vaimu

Briti kuningliku perekonna fänni arvates on pereprobleemid pannud kuninganna Elizabeth IIst muretsema ja hauas ringi pöörama.

Fänn saatis RadarOnline’ile kaks pilti, millel tema sõnul on näha kuninganna Elizabeth IIse vaimu Windsori lossis. Ta on nagu udukogu, kuid ta kehakuju ja ka ta lahutamatu kaubamärgi Launer Twisted Rope käekott on näha.