GALERII Pillid kotti! Ewert and The Two Dragons andis Hiiumaal Viscosa Kultuuritehases viimase kontserdi

Juuli keskel teatas 15 aastat tegutsenud ansambel Ewert and The Two Dragons , et panevad pillid kotti.

«Anname teada, et nii raske kui see ka ei oleks, oleme otsustanud pärast neid kontserte bändina tegevuse lõpetada,» kirjutasid nad sotsiaalmeedias, avaldades, et annavad veel augustis kaks viimast kontserti. «Oleme teile kõigile tänulikud, et olete meie muusikat kuulanud ja nendel sadadel kontsertidel käinud – nii kodus kui ka mujal maailmas – see on võimaldanud meile unikaalseid ja kordumatuid kogemusi. Me armastame üksteist ja oleme koos loonud erilist muusikat ning erilisi mälestusi, mis jäävad meid sõpradena alatiseks siduma,» tõdesid nad.