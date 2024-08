FOTOD JA VIDEOD Piret Järvis-Milder: kui ühe nädalaga näeb ära nii Coldplay kui Taylor Swifti, siis järelikult on olnud hea nädal

«Sellel nädalal meeldis mulle veel see, et sattusin Gdanski. Nii kompaktselt korda tehtud vana- ja südalinn, ilus, puhas ja mõnus. Oma värviliste majakeste ja jõeäärse kihava eluga meenutas natuke Kopenhaagenit, natuke Amsterdami, natuke ka Madridi ja Baselit,» kirjeldab ta toreda mulje jätnud sihtkohta.

Piret lisab, et kogu selle reisimöllu keskel trajektooril Helsinki-Tallinn-Stockholm-Gdansk-Varssavi-Tallinn meenus neile Egertiga, et seitse aastat tagasi sai abieluranda sõutud. «Nii et väike chinchin ka selle terviseks,» rõõmustab naine.