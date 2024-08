FOTOD JA VIDEOD Piret Järvis-Milder avaldab, mille poolest oli möödunud nädal tema jaoks eriline

«Sellel nädalal meeldis mulle veel see, et sattusin Gdanski. Nii kompaktselt korda tehtud vana- ja südalinn, ilus, puhas ja mõnus. Oma värviliste majakeste ja jõeäärse kihava eluga meenutas natuke Kopenhaagenit, natuke Amsterdami, natuke ka Madridi ja Baselit,» kirjeldab Piret Järvis-Milder toreda mulje jätnud sihtkohta.

Piret lisab, et kogu selle reisimöllu keskel trajektooril Helsinki-Tallinn-Stockholm-Gdansk-Varssavi-Tallinn meenus neile Egertiga, et seitse aastat tagasi sai abieluranda sõutud. «Nii et väike chinchin ka selle terviseks,» rõõmustab naine.