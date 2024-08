OTSIB TÖÖD Rasket haigust põdev Kadri Tennosaar: ma tõesti vajan abi

Kadri Tennosaar avaldab oma Facebooki postituses, kui raske on toime tulla töövõimetustoetusega, millest tuleb maksta ka kodulaenu. «Süüa aitab tuua tütar. Elame koos väikses kahetoalises korteris, 44 ruutu,» ütleb ta.

«Minu meelest on sellest ettearvamatust haigusest vaja rääkida,» ütleb Tennosaar oma mõtteavalduses. «Paraku kaasneb sellega ka see, et keegi ei taha mind enam tööle võtta. Mul on täis töövõimetus ja keskmine puue, neljandat aastat pidev keemiaravi. Raskuseid ma tõsta ei tohi,» kirjutab ta.

Tennosaar ütleb, et juuste kaotus on kõige väiksem mure, kuid naise jaoks see siiski loeb. «Olen jälle kiilakas ja tundub, et juuksed enam ei kasva. Haigekassa rahastusega pole mulle enam ravi. Vahetasin ka arsti, sest eelnev lasi mu kiiresti teisest staadiumist neljandasse ja ütles, et midagi ei anna enam teha. Siiski ma ei kaotanud lootust, pöördusin dr. Valvere poole ja tema soovitas mul arsti vahetada, andis nime, kuid ütles, et pean ise tema nõusse saama. Sain. Ühiselt pöördusime Kingitud Elu poole. Hetkel Kingitud Elu Vähiravifondi ravim on aidanud. Kuid ehmatab digiloos sõna «palliatiivravi», mis tähendab lõplik ravi,» ütleb Tennosaar.

Kadri Tennosaar. Foto: Kuvatõmmis Kanal 2 videost.

Toetuste vähenemise oht teeb olukorra veelgi ärevamaks