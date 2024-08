«TÜLI ÕHUTAMISEGA TEENIB LEIBA» Mallukas ja BSH sõbranna Krislin Kuuskemaa klaarivad arveid

Mallukas tegi reede õhtul oma blogisse postituse pealkirjaga «Õhtune huumor täna minu poolt (või pigem Krislin Kuuskemaa poolt)». Esipildiks on blogija pannud ühe ekraanitõmmise oma vestlusest Krislin Kuuskemaaga . Kui Kuuskemaa vastus Mallukale on professionaalne – ta palub kõigil klientidel pretensioonidega pöörduda otse ettevõtte poole –, siis Malluka vastuste kohta seda öelda ei saa ja tema kirjutatu jätab mõnitava mulje.

Elu24 toimetusega ühendust võtnud Krislin Kuuskemaa on löödud sellest, et Mallukas võtab tema väitel järjest ette inimesi, kes on seotud Brigitte Susanne Hundiga. «Ta ründab inimesi, kes on BSHga seotud,» ütleb Kuuskemaa.