Silvia Ilves jagab sensuaalset kaadrit: hakka või uskuma, et see parim sõprus mehe-naise vahel ongi päriselt olemas

Tšellist Silvia Ilves jagab Instagramis, et tema sõprus endise kallima Kristoga on tänaseni tugev vaatamata sellele, et paar otsustas suve alguses lahku minna. «Ta pakub mu ellu kõike, mida hetkel vajan, et olla õnnelik naine. Pole midagi paremat. Suvel oli põnevaid kavalere tänu kellele sain aru, et mulle piisab ühest heast sõbrast Kristost,» räägib Ilves Elu24-le.