«Tundsin asju, millele ma ei tahaks väga mõelda.» Triatleedid ujusid kurikuulsas Seine'i jões

Juba 2015. aastal kirjutas Elu24, et on lootust, et 2024. aasta olümpiamängudel saab jões ujuda. Toonane linnapea sõnas, et kui Pariis saab 2024. aasta olümpiamängude korraldajalinnaks, siis selleks ajaks on jõevesi puhas ning Seine'is saab ujuda.