ELU25 Juku-Kalle Raid: Kuidas elavad sinu napakad sugulased? Lood Jaak Prozese hulludest soomeugri-reisidest

Sugulaste ohtlikusest annab aimu ka Graham Greene'i raamat "Rännud tädiga", kus ühel kenal päeval sigineb teatud ontlikule briti härrasmehele külla keegi paheline vanamutt, kes teatab, et on tema tädi. Ja keerab tšentelmenil kogu elu pea peale, sealjuures saab tšentelmen informatsiooni, et tema varalahkunud ema urni kasutati eelkõige kanepi taransportimiseks punktist a punkti b. Segaduses härra siirdub tädiga igasugustele reisidele ning sellest kõigest kasvab vaid paksu pahandust. Tagatipuks saab selgeks, et "tädi" on tegelikult hoopis tšentelmeni ema.