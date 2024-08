HALB ÜLLATUS Kemmerg kummuli: kas Annikoru küla laastas tornaado?

Elva vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Simmo Saar ütleb, et lõhkumise osas on politseile avaldus esitatud. «Meie võimaliku poolelioleva menetluse kohta infot anda ei saa,» ütleb Saar.

Tartu jaoskonna teabegrupi juht Taivo Rosi ütleb, et Tartu politseijaoskonnale on teade saabunud, menetlustalitus ja piirkonnapolitsei on asjaga tegelenud, kuid vandaalitsejat ei ole seni suudetud tuvastada. «Arvestades, et teadaolevalt ei ole sündmusel ühtegi tunnistajat ja puudub ka muu teave (näiteks videosalvestised jms), siis on üpris tõenäoline, et käimla lõhkuja jääbki tuvastamata,» sõnab Rosi.