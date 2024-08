ARMSAD FOTOD «Selle aasta sünnipäev on eriti meeldejääv!» Ardo Kaljuvee ja Nele Dvorjaninov avaldasid peagi sündiva lapse soo

Staarfotograaf Ardo Kaljuvee ja tema kallim Nele Dvorjaninov teatasid juunis, et ootavad pisipere. Instagrami tehtud armsas postituses seisis: «Let the adventure begin 💛 (seiklused alaku — toim). Meie pisike kauaoodatud beebi 🐣.»

Nüüd avalikustab paar ühismeedias, et ootavad poisslast. «Minu selle aasta sünnipäev on meil eriti meeldejääv. Otsustasime, et teeme oma lähedastele toreda üllatuse ning anname teada, et meiega liitub mõne kuu pärast pisike poiss,» kirjutavad nad Instagrami postitatud armsate fotode juures.