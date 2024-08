VIDEO Kaheksa päeva ja 575 kilomeetrit: USA suursaadik vuhises rattaga mööda Eesti idakülge

Meeldejäävast seiklusest jagas ühismeedias videot USA saatkond. Kõnealuses klipis rääkis Kent, et nad külastasid kaheksapäevase matka jooksul hämmastavaid kohti, kus vestles erinevate eesti inimestega. Teemaks tulid USA ja Eesti suhted, haridus, keskkond, piirikontroll jpm. Lisaks avanes Kendile võimalus näha elu Ida-Virumaal ja seda, kui unikaalse kultuuriga on meie Peipsi-äärne ning Setomaa.

Aprillis avaldas ta Pärnu Postimehele, et tegeleb vabal ajal mesinduse ja koorilauluga. «Eesti on esimene välisriik, kus ma kooris laulnud olen, laulan Kalamaja segakooris. Loodan, et me ületame lati ja pääseme laulupeole.»