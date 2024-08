PARKIMINE VÕI PEATUMINE? Kontrolöri öeldu tegi parklas einestanud tartlasele tuska. EuroPark: autoga hängijatele on see mugav koht aja veetmiseks

«Kuri parkimiskontrolöri tädi tuli mu juurde ja ajas mind oma autoga parklast ära, öeldes, et isegi peatuda ilma maksmata ei tohi,» kurtis mõned päevad tagasi tartlane Facebooki grupis «Märgatud Tartus», rääkides bussijaama ja McDonald'si juures asuvast parkimisplatsist. «Küsisin, et kas ära süüa ka ei või? Sain vastuseks, et maksma peab, mis teha – Bolti ja Wolti sõitjad peatuvad seal kogu aeg ja pargivad kõik kinni. Maksa või sõida minema. Kas tõesti enam ei tohi peatuda ka ilma maksmata? Teadmine, et autos istudes ei tohiks mingit probleemi olla, on ilmselt aegunud?» nentis ta, tõstatades küsimused.