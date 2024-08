FOTOD Prantsuse meedia kihab: Emmanuel Macron jagas olümpial hellushetke teise poliitikuga

Kõik sai alguse sellest, kui poliitikud jäid fotodele, jagamas teineteise põsele suudlust, mida on kirjeldatud kui «kirglikku». Hispaania väljaanne La Vanguardia kirjutab, et Amélie Oudéa-Castéra ja Emmanuel Macroni vahelist suudlust ja kallistust kommenteeritakse netis ja just eriti Prantsusmaa meedias vägagi laialdaselt.