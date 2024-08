SA Kadunud juht Aare Rüütel: ka siis, kui inimest ei leita elusalt, on ometi ta leitud ja lein saab alata

Juba üle 15 aasta kadunud inimeste otsimisega tegelev Rüütel ütleb, et iga inimene ja olukord on erinev ning iga koht on uus. «Pole ühtegi identset olukorda või kadumist.»

Rüütel tõdeb, et edulood annavad jaksu. «Aga mitte ainult edulood. Kahjuks on Sergo leitud hukkunult, aga ometi annab jaksu ka see tänu, mis tuleb lähedaste poolt ka siis, kui ei ole see, et inimene leitakse elusalt, aga ometi on ta leitud, mis on ülioluline asi.» (Rüütel viitab Ruhnu lähistel meres 13. juulil kaduma jäänud 38-aastase Sergole, kes mõni päev tagasi hukkununa leiti)