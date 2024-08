ANKEET Piilume sotsiaalmeediasse: kes on need Eesti kergejõustiku tähed Pariisi suveolümpiamängudel?

Eesti sportlase südame on võitnud Kanadas sündinud Hiina juurtega seitsmevõistleja Nina Schultz, kes on juba mitu aastat tema elu lahutamatu osa. Kuigi 26-aastane naine on sündinud teisel pool Atlandi ookeani, esindab ta spordiareenidel Hiinat. Ka Nina emapoolne vanaema Zheng Fengrong on tunnustatud Hiina sportlane, kes püstitas 1957. aastal naiste maailmarekordi kõrgushüppes.

Tartust pärit Rasmus Mägi on kogenud tõkkejooksja, kelle treeneriteks on tema vanemad, Taivo ja Anne Mägi. Rasmus on saavutanud mitmeid Euroopa meistrivõistluste medaleid ning esindanud Eestit olümpiamängudel. Ta püstitas 2012. aastal Helsingis 400 m tõkkejooksus Eesti rekordi ja parandas seda hiljem korduvalt, võites ka U23 Euroopa meistrivõistlustel pronksi ning Euroopa meistrivõistlustel hõbeda. Ta on valitud mitmel korral Eesti meessportlaseks ning on püstitanud hulga Eesti rekordeid, sealjuures 400 meetri tõkkejooksus ja 400 meetri jooksus.