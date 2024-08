PÄEVAHOROSKOOP 1. august: Lõvi võib olla nostalgilisel lainel, Sõnnil tuleks analüüsida oma mõttemustreid

Tuleks analüüsida oma mõtteid ja mõttemustreid. Ehk oled millessegi kinni jäänud, näed maailma negatiivselt seetõttu, et mõtled üle?

Uute asjade alustamiseks päev ei sobi. Proovi tööl lõpetada ära asjad, mis on varasemast ajast pooleli või venima jäänud.

Korrasta oma töökabinetti ja ka mõttemaailma. Viska minema vanad dokumendid ja märkmed, mille sisu on vananenud.

Kui sinu elus on mõni suhe, mis sulle midagi ei anna, küll aga jõudu ja elurõõmu röövib, siis on nüüd paras hetk see ära lõpetada.