ELU25 Juku-Kalle Raid: Seto kuningriik ja sõjaväeparaad Obinitsas 3. augustil. (Vaata ka eelvideot!)

Sama kindel, nagu on kuningriigi päeva avamisel ülemsootska tervitus, on ka see, et temaga tulevad kaasa Peko käsud terveks päevaks. Tegu on seadustega, mille järgi kõik Kuningriigi alamad peavad käituma ning muidugi on ette nähtud sanktsioonid neile, kes neid ei järgi. Näiteks pannakse joogiga liialdama või taplema kippuvad inimesed tiiki likku, kuni parem hakkab.