«Uksel öeldi, et piletid on võltsitud!» Eestlanna jäi Helsingis toimunud Coldplay kontserdil ukse taha

Suvel algab kõikjal Euroopas kontsertide ja festivalide hooaeg, mille piletid kaovad lettidelt sageli päevadega. Seejärel alustavad edasimüüjad oma tegevust ja alati ei saa loota nende aususele. «Läksime infoletti ja nägime, et seal on veel kuus inimest samade piletitega. Tuli välja, et olime kõik ostnud piletid samalt müüjalt. Selgus, et ta rääkis kõigile erinevaid lugusid, kust ta piletid sai,» räägib tallinlanna, kes paar päeva tagasi Helsingis Coldplay kontserdil ukse taha jäi.