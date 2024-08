ROALD PARIISIS «See on päris uus roll.» Eesti sportlastel on olümpial abiks spordipsühholoog

Kõik teame seda, et olümpiamängudeks valmistamiseks peab vaeva nägema ja musklit kasvatama. Aga üks sportlane peab füüsilise valmisoleku kõrval mõtlema ka sellele, mis kupli all on ehk siis vaimult valmis olema. Seetõttu on spordipsühholoogi roll tippsportlase kõrval aina olulisem.