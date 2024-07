NUNNUD KLÕPSUD Eesti iluuisutaja Aleksandr Selevko leidis armastuse uisuplatsilt

Aleksandr Selevko on Eesti iluuisutaja, kes tänavu võitis Euroopa meistrivõistlustel hõbemedali. Tegemist on esimene Eesti iluuisutajate täiskasvanute tiitlivõistluste medaliga.

Üldiselt eraelu privaatsena hoidev Selevko kinnitas Kroonikale, et on suhtes 26-aastase USA iluuisutaja Emily Chaniga. Teadaolevalt on nad paar olnud juba mõnda aega. Hetkel viibivad nad Tokyos «The Ice 2024» tuuril.