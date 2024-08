«See on surmalõks null nähtavusega!» Laagri jalakäijate tunnelis toimunud ränk õnnetus tekitas kohalikes elava arutelu

«Võin kindlalt öelda, et minu lapse elu päästis kiiver, sest ta ilmselt põrkus peaga vastu seina,» rääkis 15aastase nooruki ema möödunud nädalal Saue vallas Veskitammi tunnelis juhtunud rängast õnnetusest. Ühismeedias puhkes seejärel elav arutelu, et sealne ristumine ongi väga ohtlik ning miks keegi midagi ette ei võta. «Ristumistega tunnelid on täiendava ohu allikad, kui ristumisel ei veenduta ristmikule väljumise ohutuses,» märgiti Saue vallavalitsusest.