Juuli alguses pani endine rahandusminister Mart Võrklaev müüki ühe enda armastatud vanadest hobiautodest – punase 1964. aasta Zaporožetsi. «Kõige kehvem on see, kui selline haruldus katuse all ära roostetab,» ütleb Võrklaev, kes auto keskkooli ajal ostis.