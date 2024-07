«Tasub salvrätik valmis panna!» Tartuff kuulutas välja tänavused dokumentaalfilmid

Kokku on äsja avalikustatud Tartuffi dokumentaalfilmide programmis neli linateost.

84-aastane Joel Meyerowitz on üle ilma tuntud fotograaf, kelle kunstnikust abikaasa Maggie Barrett pole samasugust tunnustust leidnud. Briti dokumentalistid Jacob Perlmutter ja Manon Ouimet jälgivad oma filmis « Kaks võõrast, kes üritavad üksteist mitte tappa » peaaegu nähtamatu kaameraga nende keerulist ja pingeid täis suhet, mille puhul jäävad vaatamata kõigele kõlama usaldus ja armastus.

Vendadest Anderssonidest on kõige tuntum Roy – ilmakuulus filmilavastaja. Tal oli kolm venda. Oli, sest üks neist, Ronny, jäi juba aastaid tagasi kodutuks ja suri narkosõltuvusse. Suhted ülejäänute vahel on külmad. «Vennad Anderssonid» on Rootsi dokumentalisti Johanna Bernhardsoni liigutav lugu purunenud alkoholilembesest perekonnast, kes pruugi enam kunagi ühise laua taha istuda.