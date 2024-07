HAIGUS EI HÜÜA TULLES Olümpial hõbemedali kaela saanud ujuja andis positiivse koroonatesti: tundsin end enne võistlusi halvasti

28. juulil sai 29-aastane Briti olümpiaujuja Adam Peaty pärast hõbemedali võitmist teada, et on koroonas, vahendab Us Weekly. «Finaalile järgnevatel tundidel muutusid tema sümptomid hullemaks ja esmaspäeva varahommikul tehti talle koroonatest, mis oli kahjuks positiivne,» ütles pressiesindaja.