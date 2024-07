VIDEO «Loodame, et keegi otsa ei sõida!» Tallinna-Tartu maanteel sõitis juht vastassuunavööndis

Facebooki gruppi «Liiklusinfo tallinnas» lisas üks liikleja video, kus on näha, et sattus Tallinna-Tartu maanteel vastassuunavööndisse ning ei oska midagi ette võtta, sest ei leia kohta, kust tagasi õige tee peale saada. Samuti ringleb video Tiktokis.

Millele järgneb mures naisehääl: «Mis me teeme nüüd siis?» «Loodame, et keegi otsa ei sõida,» vastab mees.

«Täitsa lõpp. Kus siin saab tagasi keerata?» küsib ta.



Video on välja vihastanud paljud kaasliiklejad, kes on video alla pahased kommentaarid jätnud.



«Selliselt vastassuunas sõitjalt tuleks igaveseks sõiduõigus ära võtta. Ega väga ohtlikumaid sõiduvõtteid polegi olemas, kui sellest ise aru ka ei saa ja esimesel võimalusel olukorda ei lõpeta, siis ilmselgelt rooli taha ei sobi selline juht. Aga kui tegu nii-öelda filmitrikiga, siis on hästi õnnestunud,» seisab ühes kommentaaris.