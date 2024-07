FOTOD Osta ära Sass Henno sünnikodu: kas see tulevane kultuurimälestis on, näitab aeg, aga väga põnev korter on see kindlasti!

KV.ee portaali riputatud kuulutuses seisab: «Müüki on tulnud Kaunase puiesteel asuv rahvakirjanik Sass Henno sünnikodu, kus ta veetis oma koolipõlve rajoonis, mis on romaani «Mina olin siin» suureks inspiratsiooniallikaks. Kas see just tulevane kultuurimälestis on, näitab aeg, aga väga põnev korter on see kindlasti.»