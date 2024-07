SEE EI OLE UNI Ida-Austraalias on külm ja põlvekõrgune lumi

Kui põhjapoolkeral on suvi ja inimesed naudivad rannamõnusid või jälgivad Pariisi olümpiamänge, on lõunapoolkeral talv, kaas arvatud Austraalias, mille idaosas on palju külmem kui tavaliselt ja põlvekõrgune lumi. Umbes viis kraadi keskmisest madalam temperatuur on Tasmaaniast Queenslandini.