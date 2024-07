Rolf Roosalu täitis ühe enda unistustest: juba kaks aastat oli laagerdanud, et tahan sinna minna, nüüd sai see lõpuks teoks

«See oli tegelikult mu unistus. Juba kaks aastat oli laagerdanud, et tahan sinna minna ja nüüd lõpuks sai see teoks,» tunnistas muusik saates.

«Mõni päev oli isegi nii, et õhtul kell seitse veel ei teadnudki, kuhu täna välja jõutakse,» tunnistas muusik. «Auto katusel oli katusetelk ja sai otsitud igasuguseid parkimiskohti, kus on WC või kena jõgi voolamas.»

Roosalu sõnul võib matkamisega paralleeli tõmmata iseenda eluga – kui oluline on olla teel. «Sa näed kõike seda, mis sul parajasti matkaraja kõrval on, loodust ja kõike. Kohalejõudmine ei ole üldse oluline. Elus on täpselt samamoodi. See aitab meelde tuletada, et ole siin ja praegu.»