VIDEO Superstaarisaate finalisti Andreas Palli elus puhuvad uued tuuled: pärast saadet on elu väga põnevaks läinud

Andreas on Võrumaalt pärit eesti poplaulja ja kitarrist. Inimestele puges mees hinge saatest «Eesti otsib superstaari», kus ta pälvis 5. koha. Mees on endiselt seotud muusikaäriga. «Pärast superstaarisaadet on elu väga põnevaks läinud. Võimalusi on tulnud uksest ja aknast,» kommenteerib Andreas Elu24-le.