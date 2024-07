Tartu maakohtu pressiesindaja Siim Saavik u sõnul leiab kohus, et prokuröri taotlus kohtuistungi avalikkuse piiramiseks on põhjendatud ja kuulub rahuldamisele.

«Kohus nõustub prokuröri ja kannatanu esindajaga selles, et käesoleva kriminaalasja kese on süüdistatava poolt kannatanule saadetud sõnumid ja nende sisu, mis süüdistuse kohaselt on ähvardava, agressiivse, alandava ja oluliselt häiriva iseloomuga. Kuna kriminaalasjas kogutud tõendid puudutavad muu hulgas kannatanu eraelulisi andmeid, võivad kannatanu andmed saada teatavaks oluliselt suuremale ringile ning kannatanu võib taas ohvriks sattuda,» täpsustas Saavik.