Vutiäss Ragnar Klavan: võiksin aasta otsa järjest tööd teha ja võib-olla pere natuke ära unustada

«Et nüüd me peame minema. Kui seda suunda ei tuleks, siis ma võiks aasta otsa järjest ka tööd teha ja unustada võib-olla natuke pere ära,» tunnistas ta. Klavani sõnul on neil abikaasaga paika pandud, et kui on võimalik, veedavad nad terved suved Eestis. «See on parim aeg üldse!» ütles ligi 20 aastat välismaal elanud Klavan.