COLDPLAY HELSINGIS Tuhanded elevil fännid kontserdi ootuses: osa istub rahus, teised trügivad esirea poole

Coldplay on jõudnud oma «Music Of The Spheres» maailmaturnee käigus Soome ning annab Helsingi olümpiastaadionil kokku neli kontserti. Laupäeval esinesid nad põhjanaabrite juures esimest korda ning kohal oli üle 44 000 inimese.

Sarnast rahvamassi on oodata ka täna, sest kontsert on Viagogo piletimüügi lehe põhjal peaaegu välja müüdud. Teisipäevasele kontserdile on alles vähem kui 150 piletit ja kolmapäevaks on veel müügis 285 piletit.