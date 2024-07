VIDEO «Kui vägijooki juba sees, siis hinnad väga enam ei loe!» Haapsalu toidutänava külastajad olid valdavalt hindadega rahul

Haapsalu toidutänav on varem aset leidnud Karja tänaval, kuid tänavu üritus sinna enam ära ei mahtunud, mistõttu toimus see esimest korda promenaadil. Oli näha, et promenaadil oli inimestel ruumi liikumiseks ja ürituse nautimiseks rohkem ning päris külg külje kõrval enam olema ei pidanud nagu eelnevatel aastatel.