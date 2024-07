NÄDALAHOROSKOOP Lõvi saab palju tähelepanu, Kaljukits võib kogeda sügavaid tundeid

Seekord juhib nädalat armastuseplaneet Veenus Lõvis, mis jõuab tervendavasse trigooni Chironiga Jääras, üllatavasse kvadraati Uraaniga Sõnnis ning nädalalõpuks Saatusesõrme mustri tippu. Fookuses on suhted, väärtused, naudingud ja ka rahaküsimused.

Tuletan meelde, et allpool on üksnes üldistatud päikesemärgi horoskoop, kuid iga inimene on palju rohkem kui tema päikesemärk. Tõelised vastused peituvad individuaalses sünnikaardis ja kes tunneb sügavamat huvi, võib pöörduda otse minu poole.