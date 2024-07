VIDEOINTERVJUU Ahjusooja albumit esitlenud Paide bänd Exanity sai pealinnas üllatuse osaliseks: see oli täiesti kreisi!

«EXANITY näol on tegemist seni üksnes hästi hoitud alternatiivroki saladusega,» nõnda kirjeldab bändi nende esindaja Merilin Jõnts. 2020. aastal tegutsemisega alustanud bänd andis nüüd, juuli lõpus, välja oma esimese täispika albumi «Say My Name».

Just värske albumi esitluskontserdile läks uudistama Elu24, et selgusele jõuda, kui hea saladus on viimased paar aastat tasa ja targu tegutsenud EXANITY.