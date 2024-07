«See ei ole kunst, see on fetiš!» Olümpia avatseremoonia loomingulised valikud ei olnud kõigile meelepärased

Prantslased ootasid oma võimalust olümpia korraldamiseks sada aastat ning jäid The Guardiani sõnul avatseremooniaga ise üldjuhul rahule. Kuid just paremäärmuslased kasutavad avatseremoonia kirjeldamiseks sõna propaganda. Rahulolematust on ühismeedias välja näidanud ka kristlased, keda eelkõige riivas üks osa avatseremooniast, mis kujutas endas Püha õhtusöömaaega.