ELU25 Arvo Valton Juku-Kalle Raidile: suuremad on pidevalt väiksemaid alla neelamas

Kui meie selles koostöös suudame olla andjaks pooleks – nii vaimselt kui pisut ka aineliselt -, siis teeb see kahtlemata paremaks ja suuremaks kõigepealt meid endid.

JKR: Hõimuliikumisel on praeguseks juba üsna pikk ajalugu. Kirjanduse alal mõnevõrra lühem, pidevamast koostööst saaks rääkida vahest viimasel paarikümnel aastal. Rahvusteaduste puhul on see ligi kolm korda pikemaajalisem. Miks kirjandus on seejuures vägagi oluline?

AV: Nimelt sellepärast, et olukorras, kus Venemaa väikerahvastelt on ära võetud omakeelne haridus (see on ka põhjuseks, miks inimestel puudub harjumus oma keeles lugeda, sealhulgas osa saada ka heast tõlkekirjandusest), kus nende keel ja kultuur on pidevalt ohustatud, kus nad poliitiliselt ja administratiivselt on nurka surutud, on ilukirjandus üks olulisemaid valdkondi, kus need rahvad saavad ennast teostada ning mis on nende keele säilitamise tähenduses praegu vahest põhiliseks, kui mitte ainsaks vahendiks.