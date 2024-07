«Parem karta kui kahetseda!» Sünoptik Kairo Kiitsak hoiatab nädala lõpus ohtlikuks kiskuva ilma ja üleujutuste eest

«Ilmamudelid on välja käinud keerulise ja potentsiaalselt ohtlikku ilmasituatsiooni pühapäevaks ning esmaspäevaks (28.–29.07), ähvardades väga tugeva vihmasaju ja tuulega. Tänased (26.07) mudelarvutused näitavad, et pühapäeval jõuab Poolast Baltimaade kohale madalrõhulohk, milles areneb kiiresti uus tsüklon,» alustab sünoptik Kairo Kiitsaks hoiatavat postitust.

«Samas on kogu selle situatsiooni puhul õhus palju küsimärke, alustades sellest, kui vingeks see tsüklon ikkagi muutub ja milliseks kujuneb selle täpne liikumistrajektoor. Nendest sõltub ka saju intensiivsus ja sajuala katvus, samuti tuuleväli ja selle tugevus. Praegused mudelarvutused näitavad üle 50 mm vihma, mõned mudeljooksud paiguti isegi üle 100 mm vihma. Nii suurte sajukoguste realiseerumisel oleks väga suur oht üleujutusteks,» täpsustab Kiitsak.

Mehe sõnul kipuvad ilmamudelid sääraseid tsüklone tihti vingemaks tegema, kui nad tegelikkuses on, ja sellega on alt mindud, ent mitte alati. «Vahest on ka täpselt nii läinud, nagu mudelid näitasid. Parem karta kui kahetseda. Aga natuke on veel aega ja mudelarvutused võivad veel muutuda.»