«Kaduma on läinud dementne vanaisa. Mart on ara ja kartva iseloomuga, aga muidu sõbralik. Ta kardab pimedust, mis tähendab, et ta võib öösel lähenejatele liiga teha, kuid ta ei mõtle seda. Ta vihkab musti ja räpaseid inimesi, nendel hoiduda teda puudutamast. Viimati nähtud Toompeal,» on postrile kirjutatud.