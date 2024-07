LAGASTATUD MÄNGUALA «Austage inimeste tööd ja vaeva!» Tuntud söögikoht pahandab klientidega

Ott &Matilda on armas ja hubane kohvik Laulasmaal. Maantee ääres asuv kollase talu moodi söögikoht on nii kodune, alati viisakad ja sõbralikud teenindajad. Terve lett on neil täis erinevaid saiakesi – soolaseid, magusaid – ja isegi kooki pakutakse. Samuti saab seal kõvemat kõhutäit.

On näha, et kohvik annab endast iga päev kõik, et külalised tunneksid ennast alati teretulnuna. Ometi on kohvik olnud sunnitud sotsiaalmeedia vahendusel klientide poole pöörduma, et nende tööd ja vaeva austataks.