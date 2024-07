KLÕPS Jüri Ratas naudib koos perega Viljandi folki

Jüri Ratase pere jaoks on Viljandi pärimusmuusika festival üks suve suursündmusi ja nad käivad folgil pea igal aastal. Vaid paar aastat on vahele jäänud. Sel korral ei saanud Ratas osa võtta folgi esimesest päevast, kuna oli siis Brüsselis.

«Tütar on juba nii suur, et tuli koos oma sõbrannadega folgile,» ütles Ratas, kes viibis festivalimelus koos abikaasa ja pojaga.

«Päris lahedad välismaa esinejad on ka olnud, keda on tore vaadata. Igal juhul oleme tänulikud korraldajatele, see on väga tore üritus Eestimaal,» ütles Ratas Elu24-le. Ratas lisas, et Eesti esinejatest ootas ta kõige enam Trad.Attack!-i kontserti.