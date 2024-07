KOSMILINE PEEGELDUS Mida toob tulevik Kristen Michalile?

Esiteks on huvitav ajastus, mil Kristen Michal uue positsiooni sai. See oli täiskuu mõjus, mis rääkis suurtest muutustest ja lõppemistest. Tegu on väga üleminekulise ajaga, kuid see ei kõnele endiselt veel tulevikust, mis eestlasi päriselt edasi viiks. Võimalik, et Michali valitsusaeg kujuneb selliseks, et see viib Reformierakonna langemisele lähemale.