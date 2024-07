FOTOD Rannamelu täies hoos! Viljandi järve äärde on kogunenud rohkelt rahvast

Viljandis toimub sel nädalalõpul pärimusmuusika festival, mis on kokku toonud arvukalt rahvamuusikasõpru. Kuna päevane temperatuur ulatub 26 soojakraadini, on paljud inimesed läinud end järve äärde jahutama.

Rannavalve maja peal oleval tablool on kirjas, et veetemperatuur on 23 kraadi.