ELU25 Kadri Tali: Juhan Liivi pintsak ja Rahvusooper. Uus maja tuleb ehitada!

Hiljuti saabus minu meiliposti kiri Muinsuskaitse Seltsilt, mis andis teada et nii mind kui minu kolleege Kultuurikomisjonis on “autasustatud” Karuteene medaliga – selle eest, et üksmeelselt Rahvusooper Estonia juurdeehituse eest seisame. Karuteene medal selle eest, et peame samaväärseks muinsuste kaitsmisega ka inimeste poolt inimestele loodut, et soovime pilku tulevikku suunates Eestlaste ühise pingutusena rajatud Rahvusooper Estonia hoonele elujõulisuse tagada – teda väärindades, kaasajastades ja au sisse tõestes. Et me kapseldumise ja jäikusel ei luba maad võtta ja meile kõigile nii väärtuslikul hoonel maapinnaga kokku sulanduda, kuni tema sisu hääbub, aknad lattidega kinni lüüakse ja ükskord samuti vaid müürid tulevastele põlvedele maapõues valvata jäävad.

Sest just selles suunas tundub mulle kaalukauss häirivalt kalduvat. Samal ajal, kui ei peeta paljuks võidelda punamonmentide säilimise eest, mis on eestlaste verega koos. Tahtmatult meenub, et just nõukogude pärandist on jäänud alge, mis ei väärtusta inimest. Soovime Kultuurikomisjoniga sellele vastu astuda – luues tulevikku Eesti kultuuripärandi väärtustamisele, puhudes hinge sisse meie inimeste loodul.

Estonia teatri ehitamine 1912 Foto: arhiiv

500 teost publiku ees

Ma tunnistan, et kavatsen endale omistatud Karuteene medalit auga kanda – mina, kes ma 27 aastat tagasi just Estonia majas Eestile uue orkestri sünnitasin. Nendesamade seinte vahel, kus nüüd muinsuskaitse lubab väikse maakera sisse suurema maakera ehitamise ettekäändel täielikult ära lõhkuda. Just nende seinte vahel olen ma koos oma kaksikõe Anu Taliga üle 500 teose Eesti publiku ette toonud ning tulevastele põlvedele salvestanud. Just nende seinte vahel oleme 23 tuhandele Eesti kooliõpilasele rahvusvahelist muusikakultuuri tutvustanud.

Meie pärand on palju enamat kui ehitised ja vaatamisväärsused, see on see kes me oleme inimestena, ühiskonnana.

Asjaolu, mis tõi AnuTalile, 10.klassi laste ettepanekul UNICEFI SINILINNU auhinna – tänutäheks Eesti noorte muusika juurde toomise eest.

Tulen veelkord meile omistatud “Karuteene medali” juurde. Nimelt kuulub Muinsuskaitse selts Europa Nostra (tõlkes Meie Euroopa) nimelisse maailmaorganisatsooni, mille pikaajaliseks presidendiks ja tänaseks aupresidendiks on legendaarne ooperilaulja Placido Domingo. Lõpetaksingi oma sõnavõtu tema sõnadega: “Meie pärand on palju enamat kui ehitised ja vaatamisväärsused, see on see kes me oleme inimestena, ühiskonnana, see on meie pered ja kogukonnad.”